Bologna | Medel torna in gruppo ma la convocazione è difficile

Gary Medel è tornato a lavorare in gruppo ma il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic sembra intenzionato a non convocarlo contro il Benevento Nella giornata di ieri il Bologna ha riaccolto in gruppo Gary Medel, al primo allenamento con i compagni dopo oltre un mese di stop a causa di un problema al polpaccio. Come segnala Corriere dello Sport, il cileno ha svolto tutta la parte atletica ma non gli esercizi con il pallone. Per questo motivo la sua presenza contro il Benevento è in forte dubbio. Discorso diverso per quanto riguarda Mitchell Dijks, che ieri ha svolto lavoro individuale per via di un taglio al ginocchio rimediato contro il Parma ma che oggi rientrerà in gruppo ed essere a completa disposizione di Sinisa Mihajlovic.

Qui Casteldebole - Medel in parte col gruppo

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso noto il report dell'allenamento di questa mattina. Buone notizie per Mihajlovic , che oggi ha potuto lavorare anche con Medel per una parte della seduta. Si avvicina dunque il recupero ...

