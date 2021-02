Bologna-Benevento, Inzaghi: “Sempre un piacere tornare a Bologna. Ce la possiamo giocare” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato nella conferenza stampa in vista dello scontro diretto di campionato contro il Bologna, che ha gli stessi punti e lotta per lo stesso obiettivo, la salvezza. A due giorni dalla gara, Inzaghi racconta la sua emozione nel tornare a Bologna dopo due anni: “E’ Sempre un piacere ritrovare il Bologna. Al di là di come è andata la gente mi ha Sempre voluto bene, così come i dirigenti. Penso che se non ci fosse stata questa esperienza emiliana, probabilmente non ci sarebbe stata quella di Benevento. Mi dispiace che non ci sarà il pubblico. Per novanta minuti saremo avversari, ma penso che ognuno è contento se ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il tecnico delFilippoha parlato nella conferenza stampa in vista dello scontro diretto di campionato contro il, che ha gli stessi punti e lotta per lo stesso obiettivo, la salvezza. A due giorni dalla gara,racconta la sua emozione neldopo due anni: “E’unritrovare il. Al di là di come è andata la gente mi havoluto bene, così come i dirigenti. Penso che se non ci fosse stata questa esperienza emiliana, probabilmente non ci sarebbe stata quella di. Mi dispiace che non ci sarà il pubblico. Per novanta minuti saremo avversari, ma penso che ognuno è contento se ...

