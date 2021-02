MediasetTgcom24 : Belen finalmente mostra tutta la sua “pancita” #belenrodriguez - barinewstv : Finalmente la conferma ufficiale di Belen Rodriguez: sono incinta! - BlastingItalia : Confermata la dolce attesa di Belen con le prime dichiarazioni della showgirl e di Antonino Spinalbese: 'Penso sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen finalmente

TuttiVip

mostra tutta la sua 'pancita' Basta inquadrature a mezzo busto, misteriose e intriganti,volta pagina e grida ai social la felicità per la sua nuova gravidanza. Lo fa postando ...Citando una grandissima star come Cher,potrebbe dire lei stessa: " Non devo sposare un uomo ricco, sono io l'uomo ricco" , come disse la cantante a sua madre che le chiedeva di mettere la ...Dopo settimane di voci e supposizioni guardando le sue foto e il suo corpo, è la stessa Belen Rodriguez ad annunciare di essere incinta ...Basta inquadrature a mezzo busto, misteriose e intriganti, Belen volta pagina e grida ai social la felicità per la sua nuova gravidanza. Lo fa postando un video in cui balla con lo smartphone tra le m ...