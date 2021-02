Bari, per il successore del ds Romairone è corsa a tre (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione dell'allenatore del Bari Massimo Carrera, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha dato indicazioni sul nuovo direttore sportivo che dovrà prendere il posto di Giancarlo Romairone licenziato insieme al mister Auteri. Da indiscrezioni, la dirigenza barese sembra aver messo in lista tre direttori: si tratta di Daniele Faggiano, Fabio Lupo e Nicola Salerno. In pole c'è l'ex del Trapani. Di sicuro si tratta di profili molto importanti che dovranno faticare molto per riportare il club in Serie B come vuole la piazza biancorossa stanca dopo due anni di Serie C.caption id="attachment 1092031" align="alignnone" width="2048" Bari Carrera (Twitter Bari)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Durante la conferenza stampa di presentazione dell'allenatore delMassimo Carrera, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha dato indicazioni sul nuovo direttore sportivo che dovrà prendere il posto di Giancarlolicenziato insieme al mister Auteri. Da indiscrezioni, la dirigenza barese sembra aver messo in lista tre direttori: si tratta di Daniele Faggiano, Fabio Lupo e Nicola Salerno. In pole c'è l'ex del Trapani. Di sicuro si tratta di profili molto importanti che dovranno faticare molto per riportare il club in Serie B come vuole la piazza biancorossa stanca dopo due anni di Serie C.caption id="attachment 1092031" align="alignnone" width="2048"Carrera (Twitter)/caption ITA Sport Press.

