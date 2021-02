Bari | De Laurentiis senza filtri | “Investimenti a fondo perduto e campi di patate | chi ci vuole restare in Serie C?”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Parola a Luigi De.Diversi sono stati i temi trattati dal presidente del, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo allenatore Massimo Carrera: dalla decisione di sollevare dall'incarico sia il tecnico Gaetano Auteri, sia il direttore sportivo Giancarlo Romairone, alla scelta di affidare la guida tecnica della prima squadra proprio a Carrera. Ma non solo..."Voglio ringraziare Romairone e Auteri che hanno lottato nonostante le difficoltà. Sono state persone di qualità, porterò un buon ricordo di loro. Sono persone vere. Quando arrivano questi risultati bisogna però arrivare a decisioni importanti, questo è il calcio. Carrera lo abbiamo cercato, l'abbiamo sentito subito entusiasta. La sua prima figlia è nata qui. Con la moglie hanno bellissimi ricordi. Ci ha dato subito l'idea di aver voglia di fare e ...

Il presidente del, Luigi De, è intervenuto in conferenza stampa per la presentazione del nuovo allenatore, Massimo Carrera , e ha fatto il punto della situazione dopo il 'terremoto' degli ultimi ...In Puglia è saltato Auteri ed è stato chiamato Carrera per provare la scalata alla B, in azzurro Gattuso si gioca il futuro nelle prossime due sf?Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi, insomma, hanno cercato l’uomo della svolta. Perché i De Laurentiis hanno investito un bel po’ di quattrini nella squadra pugliese. Una giostra impazzita che no ...Le dichiarazioni di Luigi De Laurentiis che ha presentato Carrera come nuovo allenatore del Bari: "Ha voglia di fare bene, è entusiasta" ...