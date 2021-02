Barbara D’Urso, aggressione troupe a Pomeriggio 5 – VIDEO (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Momenti di tensione per Barbara D’Urso, la troupe di Pomeriggio 5 viene aggredita in diretta, il VIDEO su Faenza e lo scontro. Altissima tensione in diretta, pochissimi minuti fa su Canale 5, nel corso della trasmissione Pomeriggio 5. La conduttrice del contenitore pomeridiano di Mediaset, Barbara D’Urso, ha dovuto assistere all’aggressione di una sua inviata. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Momenti di tensione per, ladi5 viene aggredita in diretta, ilsu Faenza e lo scontro. Altissima tensione in diretta, pochissimi minuti fa su Canale 5, nel corso della trasmissione5. La conduttrice del contenitore pomeridiano di Mediaset,, ha dovuto assistere all’di una sua inviata. Il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

relaxintherain : RT @Ale1D_t: La D’Urso: “Guenda non voglio difendere Baccini ma l’ha messo in mezzo tua mamma” Qui l’unica vera lucida è Barbara #tzvip - 15_e_c_ : RT @Ale1D_t: La D’Urso: “Guenda non voglio difendere Baccini ma l’ha messo in mezzo tua mamma” Qui l’unica vera lucida è Barbara #tzvip - VeronicA040511 : RT @Ale1D_t: La D’Urso: “Guenda non voglio difendere Baccini ma l’ha messo in mezzo tua mamma” Qui l’unica vera lucida è Barbara #tzvip - obvae_ : RT @Ale1D_t: La D’Urso: “Guenda non voglio difendere Baccini ma l’ha messo in mezzo tua mamma” Qui l’unica vera lucida è Barbara #tzvip - TeamElia3 : RT @Ale1D_t: La D’Urso: “Guenda non voglio difendere Baccini ma l’ha messo in mezzo tua mamma” Qui l’unica vera lucida è Barbara #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero