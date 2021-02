Banca Sistema, nel 2020 utile in calo ma volumi factoring in crescita (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Banca Sistema, realtà finanziaria specializzata nell’acquisto di crediti commerciali verso la PA e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con un utile netto pari a 25,8 milioni (26,1 milioni al netto delle poste non ricorrenti), in calo del 13% rispetto al 2019. La business line factoring ha chiuso l’anno con volumi pari a 3,101 miliardi, in crescita del 2% sul 2019 (+10% escludendo i crediti fiscali). Nel credito su pegno gli impieghi sono stati pari a 78 milioni (12 milioni nel 2019), a seguito del perfezionamento a luglio dell’acquisizione del ramo d’azienda credito su pegno da Intesa Sanpaolo. Il CET1 ratio è al 12,6%. Il CdA ha confermato, in continuità col passato e tenendo conto degli impatti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) –, realtà finanziaria specializzata nell’acquisto di crediti commerciali verso la PA e quotata dal 2015 sul segmento Star di Borsa Italiana, ha chiuso ilcon unnetto pari a 25,8 milioni (26,1 milioni al netto delle poste non ricorrenti), indel 13% rispetto al 2019. La business lineha chiuso l’anno conpari a 3,101 miliardi, indel 2% sul 2019 (+10% escludendo i crediti fiscali). Nel credito su pegno gli impieghi sono stati pari a 78 milioni (12 milioni nel 2019), a seguito del perfezionamento a luglio dell’acquisizione del ramo d’azienda credito su pegno da Intesa Sanpaolo. Il CET1 ratio è al 12,6%. Il CdA ha confermato, in continuità col passato e tenendo conto degli impatti ...

SenatoriPD : RT @ferrazzi_andrea: Appena finita la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Audito il Governatore della… - ferrazzi_andrea : Appena finita la Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Audito il Governatore de… - figliodicortana : Vedo volti di giovani genitori (miei coetanei e non) ormai disperati. Bastano tre/quattro mesi dopo il parto. Tutti… - Luciana12827144 : @M5S_Europa @LFerraraM5S Porterà 209 miliardi di DEBITI ??l'unico sistema per fallire visto che non abbiamo una Banc… - megliolifranco : -