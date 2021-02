AUDIO Giletti: 'In questa storia qualcosa non torna...' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Juventus: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 10 febbraio 2021 Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Juventus: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 10 febbraio 2021

sportli26181512 : AUDIO Giletti: 'In questa storia qualcosa non torna...': AUDIO Giletti: 'In questa storia qualcosa non torna...' Ma… - Dmcscola : @nonelarena @sandraamurri1 @demagistris Giletti stai sbagliando a nn togliere l audio a mastella - Lorella_Stagno : Non capisco perché i conduttori #Tv debbano urlare invece di parlare? È diventato impossibile seguire una trasmiss… -