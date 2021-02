Assassin' s Creed | il modello RPG non vi piace e vorreste dei capitoli ' classici' ? Abbiamo brutte notizie per voi

Il_Paradroide : Ubisoft: le novità dall'ultima riunione finanziaria, tra i risultati di Assassin's Creed Valhalla e i progetti per… - Eurogamer_it : #AssassinsCreed aumenta la base dei giocatori grazie al modello RPG e Ubisoft continuerà su questa strada. - infoitscienza : Non fatevi scappare Assassin's Creed Chronicles: China in regalo da Ubisoft! - infoitscienza : Ubisoft Lunar Sale: sconti fino all'80% e Assassin's Creed Chronicles è gratis - infoitscienza : Ubisoft vi regala un Assassin's Creed! -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed

Tom's Hardware Italia

... è stato chiesto se anche Ubisoft ha in programma di aumentare i prezzi dei prossimi's, Far Cry e tutte le proprie IP in uscita non prima del prossimo anno fiscale fino ai tanto ...Ubisoft Conference Call: - Ubisoft ranked second - leading publisher " with'sValhalla, Watch Dogs: Legion, and Immortals Fenyx Rising all in the top 7 best sellers on PS5 and Xbox ...Il modello RPG di Assassin's Creed ha determinato la crescita del numero di giocatori e Ubisoft intende andare avanti su questa con il franchise.Assassin's Creed Valhalla continua a registrare numeri da record per Ubisoft, il supporto post-lancio avrà più contenuti di quelli visti in Odyssey.