Anche Simona Bonafé Pd non vuole Conte candidato a Siena | ' Non può essere calato dall' alto'

Ultime Notizie dalla rete : Anche Simona

La Cipollari ha partecipatoad altri programmi, come ad esempio ' Selfie - Le cose cambiano ' condotto daVentura ein quell'occasione ha incontrato la Galgani intenta a rinnovare ......Bonafé commenta: 'Il nome del centrosinistra per le suppletive a Siena non può essere 'calato dall'alto'. Poi ha ricordato che in quella Regione il partito vince, e bene, da tempo e che...Sabrina Ferilli, protagonista di "L'amore strappato" su Canale 5, basato sulla storia di Raffaella Lucanto "Un fatto atroce: basta coi processi fatti in tv" ...La segretaria del Pd in Toscana non prende bene la possibile candidatura dell'ex premier per il collegio della Camera a Siena: "E' un problema di metodo, il partito vince anche da solo" ...