Veronica Maya, la foto choc: donna “a pecora” in casa (Di martedì 9 febbraio 2021) Veronica Maya ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto di un’opera artistica che ha appena varcato le soglie di casa sua, destando un certo scandalo… I gusti, recita un antichissimo adagio, non si discutono. Ma Veronica Maya ha messo a dura prova il suo pubblico social condividendo la foto dell’ultima opere d’arte contemporanea che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 febbraio 2021)ha condiviso sul suo profilo Instagram ladi un’opera artistica che ha appena varcato le soglie disua, destando un certo scandalo… I gusti, recita un antichissimo adagio, non si discutono. Maha messo a dura prova il suo pubblico social condividendo ladell’ultima opere d’arte contemporanea che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RaiperilSociale : @veronica_maya_ @RaiPlay @_MiBACT Chiediamo scusa, cambiamo subito il tag. Grazie per la segnalazione - veronica_maya_ : @RaiperilSociale @RaiPlay @_MiBACT Perché continuate a taggarmi in questi post? ?? Io non sono la conduttrice Veroni… - RaiperilSociale : Qui - blackmistery7 : @Veronica_Maya @albanoshoes Semplicemente erotici....da tributare copiosamente.... - lamiadobermann : @cristianagrazio Ieri Veronica Maya, sa cantare? -