Uomini e Donne | avvenuta la scelta di Sophie Codegoni | chi ha scelto tra Giorgio e Matteo?

(Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la tanto attesadi Davide Donadei, un’altra tronista diha fatto la sua. Come rivelato dalla pagina Instagramclassicoover, nella registrazione di oggi èladi. Con chi sarà uscita dallo studio?? – Fin dal suo arrivo nel dating show,ha L'articolo

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - carlosibilia : #Ndrangheta e malaffare, 160 arresti in tutta Italia. Oltre 750 agenti della @poliziadistato impegnati nella maxi o… - PagellaPolitica : Secondo @meb, il governo guidato da @matteorenzi tra il 2014 e il 2016 è stato il «primo» e «l’unico ad avere metà… - FabioCard4 : RT @Anny08_: 'A causa delle donne che fingono l'orgasmo, il mondo è pieno di uomini che pensano di scopare bene.' - PizzagirlPower : @Andy56626872 Secondo Andrea gli uomini del sud aspettano le proprie donne con la clava e poi le trascinano di peso… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Oggi, martedì 9 febbraio 2021 si sono registrate le nuove puntate di. Come anticipato dal VicolodelleNews, Sophie Codegoni ha scelto . La giovane tronista milanese, tra Giorgio di Bonaventura e Matteo Ranieri , ha scelto il corteggiatore ligure Matteo .Anche Sophie Codegoni , a grande sorpresa, ha fatto la sua scelta nel corso della nuova registrazione didi oggi pomeriggio. Le anticipazioni , come di consueto, arrivano dal VicoloDelleNews che ci racconta i primi passaggi della sua decisione finale., Sophie Codegoni ha ...Anticipazioni Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta: si tratta di Matteo Ranieri Oggi 9 febbraio si é registrata una nuova puntata di ...Anche Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta! Quest’oggi sì è registrata la puntata finale dell’esperienza della tronista milanese a Uomini e donne. La ragazza, partita a settembre con più di venti co ...