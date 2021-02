Uomini e Donne, “Aurora Tropea ha diffidato il programma per il caso dei video hot” (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 3 febbraio scorso a Uomini e Donne è andata in onda una puntata che, in tutta franchezza, ha scritto una pagina negativa dello storico talk dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il caso dei presunti “filmini hot” che vede coinvolti Aurora Tropea e Giancarlo Cellucci ha indignato il mondo del web, cui ha fatto da eco anche il post accusatorio di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti del programma. A distanza di circa una settimana, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni, riportate anche da Il Mattino, secondo cui Aurora Tropea ha diffidato la produzione di Uomini e Donne. Aurora, che ha più volte smentito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Il 3 febbraio scorso aè andata in onda una puntata che, in tutta franchezza, ha scritto una pagina negativa dello storico talk dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ildei presunti “filmini hot” che vede coinvoltie Giancarlo Cellucci ha indignato il mondo del web, cui ha fatto da eco anche il post accusatorio di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti del. A distanza di circa una settimana, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni, riportate anche da Il Mattino, secondo cuihala produzione di, che ha più volte smentito ...

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - carlosibilia : #Ndrangheta e malaffare, 160 arresti in tutta Italia. Oltre 750 agenti della @poliziadistato impegnati nella maxi o… - FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - loreemme : @mrcprovacitu Più ci sono uomini come Armando e più noi donne ci innamoriamo delle donne. #uominiedonne - IolandaPompilio : @Adriano61296656 Ebbene sì se inizialmente aveva buoni propositi (sia amici che uomini e donne avevano buone intenz… -