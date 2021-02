Un Posto al Sole, anticipazioni 9 febbraio 2021: decisioni sofferte (Di martedì 9 febbraio 2021) Anticpazioni Un Posto al Sole 9 febbraio 2021, la puntata di oggi avrà molti punti interrogativi e tantissime decisioni sofferte da prendere. Che cosa accadrà? La decisione di Nunzio Un Posto al Sole oggi 9 febbraio 2021 darà ai fan della soap napoletana non pochi colpi di scena da metabolizzare. Dove siamo rimasti? Le cose che sono accadute sono veramente tante e quella che ha destato maggiori sospetti è senza dubbio l'arrivo di Nunzio a Palazzo Palladini. Il giovane Cammarota si è presentato a casa del padre adottivo Franco Boschi per passare del tempo con loro, proprio mentre Angela sta decidendo se accettare o meno la proposta di lavoro a Venezia che la vedrà lontana per qualche mese. Nello stesso tempo l'intuito ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 9 febbraio 2021) Anticpazioni Unal, la puntata di oggi avrà molti punti interrogativi e tantissimeda prendere. Che cosa accadrà? La decisione di Nunzio Unaloggi 9darà ai fan della soap napoletana non pochi colpi di scena da metabolizzare. Dove siamo rimasti? Le cose che sono accadute sono veramente tante e quella che ha destato maggiori sospetti è senza dubbio l'arrivo di Nunzio a Palazzo Palladini. Il giovane Cammarota si è presentato a casa del padre adottivo Franco Boschi per passare del tempo con loro, proprio mentre Angela sta decidendo se accettare o meno la proposta di lavoro a Venezia che la vedrà lontana per qualche mese. Nello stesso tempo l'intuito ...

