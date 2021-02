Un malore mentre aiutava gli altri: Cesare è morto cosi (Di martedì 9 febbraio 2021) Tutti gli volevano bene, tutto lo stimavano. Il lavoro da conducente di ambulanza era tutta la sua vita. E’morto cosi. Cesare Achilli (Web)L’ambulanza, tutta la sua vita, e lui, Cesare Achilli, 56 anni, è morto proprio cosi, in servizio presso il 118, come autista, nel corso di una chiamata presso Tarquinia. Avevano caricato in ambulanza la persona che aveva richiesto il pronto soccorso, dopo aver chiuso il portellone del mezzo di soccorso, l’uomo si accingeva a rimettersi alla guida per portare il paziente al vicino ospedale. Ma in quel momento un fitta, un dolore forte, e la morte sul colpo. Un infarto lo ha stroncato. Inutile ogni soccorso prestato sul posto, Cesare se n’è andato cosi. Sul luogo, sono arrivati anche i carabinieri ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021) Tutti gli volevano bene, tutto lo stimavano. Il lavoro da conducente di ambulanza era tutta la sua vita. E’Achilli (Web)L’ambulanza, tutta la sua vita, e lui,Achilli, 56 anni, èproprio, in servizio presso il 118, come autista, nel corso di una chiamata presso Tarquinia. Avevano caricato in ambulanza la persona che aveva richiesto il pronto soccorso, dopo aver chiuso il portellone del mezzo di soccorso, l’uomo si accingeva a rimettersi alla guida per portare il paziente al vicino ospedale. Ma in quel momento un fitta, un dolore forte, e la morte sul colpo. Un infarto lo ha stroncato. Inutile ogni soccorso prestato sul posto,se n’è andato. Sul luogo, sono arrivati anche i carabinieri ...

