Tirapugni | bastoni e mazze | 19enne massacrato di botte in piazza al ' branco' di orgine albanese

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Aggressione choc a Mestre. Spedizione punitiva contro il 19enne veneziano. I 10 albanesi armati di bastoni e tirapugni Vid… - Gazzettino : Aggressione choc a Mestre. Spedizione punitiva contro il 19enne veneziano. I 10 albanesi armati di bastoni e tirapu… -

Ultime Notizie dalla rete : Tirapugni bastoni

Leggo.it

L'hanno atteso in gruppo, una decina, armati die l'hanno picchiato fino a mandarlo in ospedale con una profonda ferita alla testa. Non un'aggressione in mezzo al buio, non uno ...Con un'aggravante non da poco: i pusher sono diventati violenti, ingaggiano battaglie vere e proprie con gli uomini delle volanti, usano, qualcuno addirittura cerca di mettere ...Brutale aggressione in Riviera XX Settembre ieri sera in pieno centro a Mestre (Venezia). Poco dopo le 18, cinque o sei giovani di origine albanese si sarebbero scagliati, armati di ...MESTRE - Un agguato in piena regola. L'hanno atteso in gruppo, una decina, armati di bastoni e tirapugni e l'hanno picchiato fino a mandarlo in ospedale con una profonda ferita alla ...