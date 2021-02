Su Draghi decide Rousseau. Così i 5S provano ad evitare altre divisioni. Per i vertici bisogna appoggiare l’ex numero uno della Bce per controllare i 209 miliardi ottenuti da Conte (Di martedì 9 febbraio 2021) “Siamo sempre stati per la democrazia diretta, lo saremo anche questa volta”. Questo è il refrain che si va ripetendo tra i parlamentari Cinque stelle. Ed è questa, a giusta ragione, la motivazione che c’è dietro la decisione di affidarsi al voto su Rousseau – coinvolgendo gli iscritti dunque – per capire se il Movimento appoggerà o meno il governo guidato da Mario Draghi. “Il che – spiegano fonti pentastellate – non vuol dire voto a scatola chiusa. Determinante sarà l’incontro di oggi al secondo giro di consultazioni”. L’idea, infatti, è che il capo politico Vito Crimi ponga ancora una volta dei temi chiari al premier incaricato: reddito di cittadinanza e ambiente al primo posto, senza dimenticare la pietra angolare della giustizia: “Non bisogna toccare il reddito, bisogna insistere sulla svolta green ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) “Siamo sempre stati per la democrazia diretta, lo saremo anche questa volta”. Questo è il refrain che si va ripetendo tra i parlamentari Cinque stelle. Ed è questa, a giusta ragione, la motivazione che c’è dietro la decisione di affidarsi al voto su– coinvolgendo gli iscritti dunque – per capire se il Movimento appoggerà o meno il governo guidato da Mario. “Il che – spiegano fonti pentastellate – non vuol dire voto a scatola chiusa. Determinante sarà l’incontro di oggi al secondo giro di consultazioni”. L’idea, infatti, è che il capo politico Vito Crimi ponga ancora una volta dei temi chiari al premier incaricato: reddito di cittadinanza e ambiente al primo posto, senza dimenticare la pietra angolaregiustizia: “Nontoccare il reddito,insistere sulla svolta green ...

