Sergio Ramos dopo l’operazione: “Non avevo altra scelta. Voglio tornare presto” (Di martedì 9 febbraio 2021) Si era parlato di almeno due mesi, poi sei settimane. La sensazione è che Sergio Ramos proverà il tutto per tutto per tornare a disposizione di Zidane per aiutare il suo Real Madrid. A seguito dell'operazione subita al ginocchio, El Gran Capitan blancos è tornato a casa finalmente dove inizierà le fasi di riabilitazione. Direttamente dal suo comodo divano, il centrale spagnolo ha voluto mandare un messaggio social a tutto l'ambiente madrileno e ai tanti fans preoccupati per le sue condizioni fisiche.Sergio Ramos: "Non avevo altra scelta"caption id="attachment 1076297" align="alignnone" width="624" Sergio Ramos (getty images)/captionNella notte, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, Sergio ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) Si era parlato di almeno due mesi, poi sei settimane. La sensazione è cheproverà il tutto per tutto pera disposizione di Zidane per aiutare il suo Real Madrid. A seguito dell'operazione subita al ginocchio, El Gran Capitan blancos è tornato a casa finalmente dove inizierà le fasi di riabilitazione. Direttamente dal suo comodo divano, il centrale spagnolo ha voluto mandare un messaggio social a tutto l'ambiente madrileno e ai tanti fans preoccupati per le sue condizioni fisiche.: "Non"caption id="attachment 1076297" align="alignnone" width="624"(getty images)/captionNella notte, attraverso un messaggio pubblicato su Instagram,...

