Salvini ci prova: 'Abbiamo illustrato a Draghi il nostro progetto di pace fiscale' (Di martedì 9 febbraio 2021) È più forte di lui: per Matteo Salvini proteggere gli evasori fiscali è una missione di vita, più che politica. E nemmeno davanti alla più grave emergenza sanitaria d'Italia mette da parte i suoi ... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) È più forte di lui: per Matteoproteggere gli evasori fiscali è una missione di vita, più che politica. E nemmeno davanti alla più grave emergenza sanitaria d'Italia mette da parte i suoi ...

GiorgioMilano61 : @ariel05488877 Intendi come hanno fatto in questi 2 anni i 5Falliti? E la sinistra scellerata? Fai mente locale, pr… - alessandropazza : Ma secondo voi #Salvini riporta il colloquio con #Draghi o prova a dire quello che gli pare? Mi pare un lupo che si… - angelobaldinell : #crisidigoverno #salvini non Si ascolta! È sempre lui! Perde il pelo ma non il vizio! Prova a fare il moderato....… - silviaaaaa28 : @DocSballoni Operazione non chiarissima. Stampa scodinzolante. Bonomi entusiasta. Liberisti+Salvini innamorati al… - LusianiPiero : @Stefano33905989 @massimiantonio @matteosalvinimi Lei ha difficoltà con l’italiano? Io NON ho citato la Gregoretti.… -