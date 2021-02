Quella volta a nella sezione di Piazza Tuscolo: Domenico Gramazio ricorda Franco Marini (Di martedì 9 febbraio 2021) «Franco Marini è stato un convinto anticomunista e un grande sindacalista. L’ho conosciuto quando era segretario della Cisl e io segretario della Cisnal per il pubblico impiego. Ricordo che al tavolo per il rinnovo dei contratti la Cgil non voleva che fossi presente, ma Marini si impose con i suoi perché disse che I dipendenti pubblici non erano una fabbrica privata e quindi dovevano essere presenti tutti i sindacati, compresi gli autonomi e la Cisnal. E così fu». Così il presidente della Fondazione Rivolta Ideale, Domenico Gramazio, già consigliere regionale del Msi-Dn e parlamentare di Alleanza Nazionale, ricorda lo scomparso Franco Marini. Gramazio: “Stile e correttezza” «Lo ricordo quando venne a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) «è stato un convinto anticomunista e un grande sindacalista. L’ho conosciuto quando era segretario della Cisl e io segretario della Cisnal per il pubblico impiego. Ricordo che al tavolo per il rinnovo dei contratti la Cgil non voleva che fossi presente, masi impose con i suoi perché disse che I dipendenti pubblici non erano una fabbrica privata e quindi dovevano essere presenti tutti i sindacati, compresi gli autonomi e la Cisnal. E così fu». Così il presidente della Fondazione RiIdeale,, già consigliere regionale del Msi-Dn e parlamentare di Alleanza Nazionale,lo scomparso: “Stile e correttezza” «Lo ricordo quando venne a ...

c_appendino : ?? Per la prima volta nella storia di Torino, la raccolta differenziata supera quella indifferenziata. È la dimos… - marcodimaio : La saggezza del Presidente #Mattarella ancora una volta indica la strada. In una fase così delicata contare sulla s… - AlexAng68052367 : RT @AntoM83: Nell’incontro tra Baccini e MTR, lui ha detto che quella sera c’era un uomo. MTR palesemente in imbarazzo ha confermato. Se la… - untilthelastpe1 : Gemma che quando non le piace qualcuno sin dall'inizio ci esce comunque una volta e poi da la colpa a lui dicendo c… - florecitazulita : RT @MiguelCalabria3: Sei Tu il mio imbroglio la mia confusione l’inganno accettato solo per averti una sola volta amato. Sei Tu la reale co… -