"Quanto ha speso la Rai per questa sede a New York". Striscia svela l'ultimo scandalo, una cifra folle: tsunami su Viale Mazzini (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel mirino di Striscia la Notizia non solo la sede in Cina della Rai. Il tg satirico di Canale 5 ha dedicato ampio spazio anche al domicilio di Viale Mazzini a New York. Come sempre è l'inviato Pinuccio a denunciare gli "sprechi" della tv pubblica. "La Rai - esordisce l'inviato di Antonio Ricci - ha tante sedi ma quella di New York è la più bella di tutti". E in effetti le immagini non mentono. Nemmeno i costi. "Solo per gli uffici - prosegue - si spendono 13 mila euro al mese. D'altronde è cinque volte più grande di tante altre". Ma c'è di più, perché all'appello non possono mancare i collaboratori. "I corrispondenti, che sono tre, prendono ciascuno 200 mila euro l'anno". Non solo perché Striscia parla di un "producer" per ogni corrispondente: "Anche loro ...

