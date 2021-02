Pancaro: “Ibrahimovic e Ronaldo due mostri sacri” | Milan News (Di martedì 9 febbraio 2021) Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo definendoli due mostri sacri del calcio: le sue dichiarazioni Pancaro: “Ibrahimovic e Ronaldo due mostri sacri” Milan News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 febbraio 2021) Giuseppe, ex difensore del, ha parlato di Zlatane Cristianodefinendoli duedel calcio: le sue dichiarazioni: “duePianeta

PianetaMilan : #Pancaro a @SkySport: ' @Ibra_official e @Cristiano due mostri sacri' | @acmilan #News - #ACMilan #Milan… - sportli26181512 : Pancaro: 'Ibra e Ronaldo due mostri sacri, impossibile dire chi è più difficile da marcare': Giuseppe Pancaro, inte… - PianetaMilan : #Milan, #Pancaro a @SkySport: '#Ibrahimovic? Lui ha in testa lo #Scudetto' - sportli26181512 : Pancaro: 'Ibrahimovic è in un momento psicofisico straordinario': Ospite di Sky, l'ex rossonero Pippo Pancaro si è… - milansette : Pancaro: 'Ibrahimovic è in un momento psicofisico straordinario' -