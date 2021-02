Omicidio Ilenia Fabbri, nessun segno di effrazione (Di martedì 9 febbraio 2021) nessun segno di effrazione sulla porta dell’appartamento di Ilenia Fabbri. Adesso si cerca di ricostruire gli ultimi attimi di vita di Ilenia, per capire cosa possa essere accaduto. Il pm Andrea Barberini ha osservato come in questo Omicidio “trenta secondi in più o in meno fanno la differenza nella ricostruzione della dinamica”. Come sappiamo, la figlia e l’ex marito sono partiti per Milano intorno alle 5.45. È l’amica della figlia, intorno alle 6:00 a lanciare l’allarme. Un vuoto di pochi minuti, sul quale si sta cercando di fare chiarezza. Sono state ascoltate anche le amiche di Ilenia, che hanno riferito come Ilenia non avesse particolari problemi né con l’ex marito né con l’attuale compagno, col quale si sarebbe dovuta ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 9 febbraio 2021)disulla porta dell’appartamento di. Adesso si cerca di ricostruire gli ultimi attimi di vita di, per capire cosa possa essere accaduto. Il pm Andrea Barberini ha osservato come in questo“trenta secondi in più o in meno fanno la differenza nella ricostruzione della dinamica”. Come sappiamo, la figlia e l’ex marito sono partiti per Milano intorno alle 5.45. È l’amica della figlia, intorno alle 6:00 a lanciare l’allarme. Un vuoto di pochi minuti, sul quale si sta cercando di fare chiarezza. Sono state ascoltate anche le amiche di, che hanno riferito comenon avesse particolari problemi né con l’ex marito né con l’attuale compagno, col quale si sarebbe dovuta ...

