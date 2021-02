Nino Formicola, chi è: Maria Teresa Ruta invaghita del comico (Di martedì 9 febbraio 2021) Cosa sapere su , ve lo ricordate nel duo Gaspare e Zuzzurro. (screenshot video)Nel corso del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si è “aperta” con gli altri concorrenti, raccontando molto della sua vita privata e spiegando anche di avere avuto una sorta di flirt con Francesco Baccini. Il cantautore genovese ha in parte negato quella ricostruzione dei fatti. Leggi anche -> Baccini e Maria Teresa Ruta: fu tradimento? La rivelazione scottante Ma la Ruta è ripartita subito alla carica e ha raccontato di essersi presa una cotta in passato per Nino Formicola, alias Gaspare del noto duo comico creato con Andrea Cipriano Brambilla e che si chiama Zuzzurro e Gaspare. Incontratisi al Derby Club di Milano, ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021) Cosa sapere su , ve lo ricordate nel duo Gaspare e Zuzzurro. (screenshot video)Nel corso del Grande Fratello Vip,si è “aperta” con gli altri concorrenti, raccontando molto della sua vita privata e spiegando anche di avere avuto una sorta di flirt con Francesco Baccini. Il cantautore genovese ha in parte negato quella ricostruzione dei fatti. Leggi anche -> Baccini e: fu tradimento? La rivelazione scottante Ma laè ripartita subito alla carica e ha raccontato di essersi presa una cotta in passato per, alias Gaspare del noto duocreato con Andrea Cipriano Brambilla e che si chiama Zuzzurro e Gaspare. Incontratisi al Derby Club di Milano, ...

icybelle_ : RT @Ri_Ghetto: MA NINO FORMICOLA HA VINTO PURE L’ISOLA COME MORTO #GFvip - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: MA NINO FORMICOLA HA VINTO PURE L’ISOLA COME MORTO #GFvip - _DAGOSPIA_ : LA BUONA ‘NOVELLA’–MANUELA FERRERA: BROSIO HA PROVATO A BACIARMI-RUTA: ERO COTTA DI... - katiadiluna16 : Che gaffe! Non è che gli allunga la vita? #ninoformicola #gfvip #GrandeFratelloVip #GrandeFratello #gfivip… - Vale97B : RT @DesireeCastel15: MARIA TERESA AVEVA UNA COTTA PER NINO FORMICOLA #GFVIP -