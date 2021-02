LIVE Australian Open 2021, risultati 9 febbraio in DIRETTA: Fognini al 2° turno, derby con Caruso. Eliminate Cocciaretto e Paolini (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23: Nel derby britannico vittoria di Norrie contro Evans 6-4 4-6 6-4 7-5. Un risultato un po’ a sorpresa, considerata la classifica dei due. Il n.69 del mondo giocherà contro al secondo turno il vincente della sfida tra Ivashka e Safiullin. 11.20: Ultimi incontri nel tabellone femminile, con il ritiro della britannica Johanna Konta opposta alla slovena Juvan, mentre Danilovic-Patric sono sul 7-5 3-6 5-4 per la serba. 10.50: Nel tabellone femminile vince l’americana Roger contro la britannica Jones: la statunitense attende al 2° turno la vincente della sfida tra Danilovic e Martic. 10.47: Nel tabellone maschile vittorie per l’Australiano Kokkinakis contro il coreano Soonwook per 6-4 6-1 6-1. Missione compiuta anche per Ruud che vince contro ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23: Nelbritannico vittoria di Norrie contro Evans 6-4 4-6 6-4 7-5. Un risultato un po’ a sorpresa, considerata la classifica dei due. Il n.69 del mondo giocherà contro al secondoil vincente della sfida tra Ivashka e Safiullin. 11.20: Ultimi incontri nel tabellone femminile, con il ritiro della britannica Johanna Konta opposta alla slovena Juvan, mentre Danilovic-Patric sono sul 7-5 3-6 5-4 per la serba. 10.50: Nel tabellone femminile vince l’americana Roger contro la britannica Jones: la statunitense attende al 2°la vincente della sfida tra Danilovic e Martic. 10.47: Nel tabellone maschile vittorie per l’o Kokkinakis contro il coreano Soonwook per 6-4 6-1 6-1. Missione compiuta anche per Ruud che vince contro ...

