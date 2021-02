L’estate a scuola? Se lo propone Azzolina è una scemenza, se lo dice Draghi ha perfettamente senso (Di martedì 9 febbraio 2021) Confessiamolo, non è un gran momento per assistere a discorsi lucidi sulle proposte politiche: la spasmodica attesa e le grandi aspettative del possibile prossimo governo Draghi e il fatto che per il momento sembrano volerci entrare praticamente quasi tutti i partiti hanno sdoganato posizioni fideistiche che confidano sul potere taumaturgico del governo che verrà. E invece un po’ di lucidità fa bene a noi e può essere d’aiuto anche a Mario Draghi, sicuro. In queste ore sta ottenendo lodi sperticate la proposta del premier incaricato di tenere aperte le scuole fino alla fine di giugno “per recuperare le giornate perse” durante la pandemia (riferiscono così i parlamentari che hanno partecipato alle consultazioni). Si alzano i cori: “Prolungare la scuola è il vero messaggio al Paese”, scrive l’ex senatore del Pd Stefano Esposito. “Dopo un ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) Confessiamolo, non è un gran momento per assistere a discorsi lucidi sulle proposte politiche: la spasmodica attesa e le grandi aspettative del possibile prossimo governoe il fatto che per il momento sembrano volerci entrare praticamente quasi tutti i partiti hanno sdoganato posizioni fideistiche che confidano sul potere taumaturgico del governo che verrà. E invece un po’ di lucidità fa bene a noi e può essere d’aiuto anche a Mario, sicuro. In queste ore sta ottenendo lodi sperticate la proposta del premier incaricato di tenere aperte le scuole fino alla fine di giugno “per recuperare le giornate perse” durante la pandemia (riferiscono così i parlamentari che hanno partecipato alle consultazioni). Si alzano i cori: “Prolungare laè il vero messaggio al Paese”, scrive l’ex senatore del Pd Stefano Esposito. “Dopo un ...

gabrieligm : Recuperare la scuola in estate? Ottima idea. L'obiettivo della scuola è quello di preparare studenti e se c'è bisog… - RiccardoGavazza : RT @TecnicaScuola: Scuola d’estate. Piras (Condorcet): l’emergenza si cura con l’emergenza [RIVEDI LA DIRETTA] - - Bra_raffa : @buzzico Sono già spuntati, accusando il pdc incaricato di non conoscere la climatologia e di vessare gli studenti… - groavn : ma in che modo dovrebbe aiutarci a livello sociale andare a scuola a giugno come se non dovessimo mantenere le dist… - anna_amf83p : Voi casa avreste suggerito di fare per recuperare l’anno scolastico? Nuovo Governo: scuole aperte in estate per re… -

