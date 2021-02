Le cicatrici dell’amore

Leggi su dilei

(Di martedì 9 febbraio 2021) Quando mi hanno chiesto di scrivere questo pezzo ho pensato molto al fatto che potesse sembrare troppo egoriferito, o che l’interesse nei confronti della mia storia potesse essere inferiore ad un tema di attualità, poi mi sono detta che invece poteva essere una buona occasione per parlare della donazione degli organi, e di quanto il racconto del nostro rene condiviso, diventato maggiorenne il 6 febbraio del 2021, potesse fare la differenza per chi sta affrontando una situazione simile alla nostra. E allora eccomi qui. Quando Luigi, mio marito, si è ammalato, eravamo sposati da sei mesi, nostra figlia non ne aveva ancora due, e noi avevamo entrambi ventinove anni. Di quel giorno ricordo tutto, è come se la mia testa avesse memorizzato ogni frase, ogni immagine, ogni lacrima, lui che esce per una visita oculistica di controllo, io che allatto al seno la mia bambina, il cellulare che ...