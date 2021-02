(Di martedì 9 febbraio 2021) È stata ufficializzata ladidel138 de L'dei, il penultimo dell'intero manga iniziato da Hajime Isayama nel 2009. Il138 de L'deiha unadi: il 9 marzo 2021 tutti i fan del manga di Hajime Isayama potranno conoscere, dalle pagine di Bessatsu Shonen Magazine, quale sarà la sorte dei protagonisti. Non sarà un'come le altre perchè chi segue da ormai quasi 12 anni l'opera (Eren, Mikasa e Armin hanno fatto per la prima volta la loro comparsa nel settembre del 2009) sa bene che il 138 sarà il penultimode L'dei, che si ...

- cinemaniaco_fb : ?????????????? L'attacco dei giganti: il capitolo 138 ha una data di uscita ufficiale - arwendracarys : Ho appena finito di guardare S03 | E01 di L'attacco dei giganti! #AttackOnTitan

