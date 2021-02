Ilenia Fabbri conosceva il suo assassino? L’omicidio in dieci minuti

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 9 febbraio 2021)il suo? Non sono stati trovati segni di effrazione nella casa della 46enne di Faenza trovata sgozzata nella sua abitazione sabato 6 febbraio. Non risulta neanche il furto di oggetti. La casa era in ordine, solo il garage era aperto., secondo gli inquirenti è avvenuto in meno di. Il risultato dell’autopsia ha certificato cheè morta per un taglio alla parte sinistra del collo che ha reciso vene e arteria. Sono attesi i risultati degli esami dopo il sopralluogo della Scientifica, che ha cercato nell’abitazione dellatracce biologiche e impronte di persone al di fuori della cerchia familiare della donna. Si sta verificando anche la compatibilità delle ferite della ...