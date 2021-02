Il Real Madrid scaccia la crisi: seconda vittoria di fila in Liga (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Real Madrid ha scacciato la crisi battendo il Getafe per 2-0: è la seconda vittoria consecutiva in Liga. Ma l’Atletico resta lontano Il Real Madrid ha finalmente scacciato la crisi superando il Getafe per 2-0, grazie alle reti di Karim Benzema al 60? e Ferland Mendy al 66?. Si tratta della seconda vittoria consecutiva in Liga per la squadra di Zinedine Zidane, al centro di numerose critiche nelle ultime settimane. La conquista del titolo, però, resta un miraggio: l’Atletico Madrid ha un vantaggio di cinque punti e due partite ancora da disputare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilhato labattendo il Getafe per 2-0: è laconsecutiva in. Ma l’Atletico resta lontano Ilha finalmenteto lasuperando il Getafe per 2-0, grazie alle reti di Karim Benzema al 60? e Ferland Mendy al 66?. Si tratta dellaconsecutiva inper la squadra di Zinedine Zidane, al centro di numerose critiche nelle ultime settimane. La conquista del titolo, però, resta un miraggio: l’Atleticoha un vantaggio di cinque punti e due partite ancora da disputare. Leggi su Calcionews24.com

