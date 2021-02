I gieffini non possano parlare dell’espulsione di Alda, ma Tommaso Zorzi non rispetta la regola: “Non dite niente” (VIDEO) (Di martedì 9 febbraio 2021) Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip 5 Come era prevedibile, a distanza di un giorno dalle pesanti illazioni pronunciate su paolo Carta, compagno di Laura Pausini, l’editore di Mediaset e il GF Vip hanno deciso di espellere Alda D’Eusanio dalla casa di Cinecittà. Nel frattempo, attraverso un comunicato stampa la cantante emiliana ha fatto sapere di aver già preso provvedimenti legali per quello che è accaduto venerdì sera prima della diretta su Canale 5. Una decisione più che giusta che è stata pienamente appoggiata dai telespettatori del reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Gli inquilini non possono parlare della vicenda Chi però ha seguito il live su Mediaset Extra nella giornata di sabato, di certo avrà notato che ad un certo punto la 70enne non è più stata inquadrata dalla regia ed è scomparsa nel ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021)D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip 5 Come era prevedibile, a distanza di un giorno dalle pesanti illazioni pronunciate su paolo Carta, compagno di Laura Pausini, l’editore di Mediaset e il GF Vip hanno deciso di espellereD’Eusanio dalla casa di Cinecittà. Nel frattempo, attraverso un comunicato stampa la cantante emiliana ha fatto sapere di aver già preso provvedimenti legali per quello che è accaduto venerdì sera prima della diretta su Canale 5. Una decisione più che giusta che è stata pienamente appoggiata dai telespettatori del reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Gli inquilini non possonodella vicenda Chi però ha seguito il live su Mediaset Extra nella giornata di sabato, di certo avrà notato che ad un certo punto la 70enne non è più stata inquadrata dalla regia ed è scomparsa nel ...

Lucia53738418 : Signorini ordina ai gieffini. di fare una torta x il compleanno di Elisabetta uscita da oltre 2 mesi , che lecchin… - zazoomblog : Gf Vip scoppia la passione tra due ex gieffini ma lei non è single di chi si tratta - #scoppia #passione #gieffini… - Concita54983109 : #tzvip #iostocontommaso #gfivp @GrandeFratello Non potete far continuare questa diffamazione su Tommaso da part… - xandravoice : @GF_diretta La D'Eusanio non le ha mai mandate a dire si sa. E loro lo sapevavo!! Dovevano pepare gli ascolti visto… - DrDomu : Comunque, almeno, con Draghi siamo tornati a parlare di persone competenti e non i soliti comici, dj, gieffini e di… -