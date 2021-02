“Grazie di essere venuto”: Draghi e Berlusconi come vecchi amici (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Draghi continua le consultazioni per capire se il governo potrà godere di un appoggio stabile: oggi l’incontro con Berlusconi. L’appoggio di Forza Italia ad un governo guidato da Mario Draghi e formato da personalità di alto profilo è noto già da diversi giorni. Interrogato su tale prospettiva il leader del partito, Silvio Berlusconi, aveva dichiarato: “La scelta del presidente della Repubblica di conferire a Mario Draghi l’incarico di formare il nuovo governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie del Paese”. Non sorprende più di tanto, dunque, che l’incontro tra i due oggi sia avvenuto con la massima ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 febbraio 2021) Mariocontinua le consultazioni per capire se il governo potrà godere di un appoggio stabile: oggi l’incontro con. L’appoggio di Forza Italia ad un governo guidato da Marioe formato da personalità di alto profilo è noto già da diversi giorni. Interrogato su tale prospettiva il leader del partito, Silvio, aveva dichiarato: “La scelta del presidente della Repubblica di conferire a Mariol’incarico di formare il nuovo governo va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l’unità sostanziale delle migliori energie del Paese”. Non sorprende più di tanto, dunque, che l’incontro tra i due oggi sia avcon la massima ...

CaroselloRec : Un anno fa vincevi il Festival di Sanremo, il premio Lucio Dalla e il premio della critica Mia Martini. Per noi è s… - M5S_Europa : A poche ore dal voto sul Recovery and Resilience Facility la #Lega non ha ancora indicato come voterà. Assurdo esse… - chetempochefa : “Grazie mi fa molto piacere essere qui. Mi piacerebbe essere lì di persona in Italia sa, ma dovremmo aspettare finc… - OriettasRecipes : @paoloigna1 ?? Grazie per essere passato mio caro. Un abbraccio - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Governo Draghi, lo scambio di saluti tra Berlusconi e l’ex presidente della Bce: “Grazie di essere venuto” – Video htt… -