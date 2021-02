Governo: Zingaretti, 'riforme istituzionali necessarie dopo taglio parlamentari' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo segnato come punto dell'agenda politica, non del programma di Governo, quello delle riforme istituzionali che sono sempre più necessarie dopo il taglio del numero dei parlamentari" e anche "la riforma della legge elettorale di stampo proporzionale nelle forme di progetti legge depositati". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo segnato come punto dell'agenda politica, non del programma di, quello delleche sono sempre piùildel numero dei" e anche "la riforma della legge elettorale di stampo proporzionale nelle forme di progetti legge depositati". Lo dice il segretario del Pd, Nicolal'incontro della delegazione dem con Mario Draghi.

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI, IL SÌ A MARIO DRAGHI MANDA IN TILT LA SINISTRA: LA MOSSA DELLA LEGA FONDAMENTALE - Rinaldi_euro : Nicola Zingaretti, 'il peggior scenario possibile'. Salvini nel governo Draghi, il Pd perde il controllo: rovinosa… - fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Faremo di tutto per preservare unità Pd-M5s-Leu. Vero obiettivo di Renzi era distruggerla” - ArgoTone : RT @seideegiapulp: Il #governo a guida #Draghi è letteralmente un governo delle larghe intese. Se #M5S fosse un partito serio ci dovrebbe e… - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'non parlato con Draghi di composizione'... -