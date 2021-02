Governo | Zingaretti | ' pilastri chiari | progressività fiscale | no nuove tasse e no condoni'

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Bene "le riforme a cominciare da quellasuindicati con grande chiarezza che sono quelli di, il rifiuto di, il rifiuto della cultura deie un'attenzione della futura riformasulla fiscalità lavoro". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, dopo l'incontro della delegazione dem con Mario Draghi. Quindi attenzione al lavoro "inteso come investimenti e insieme l'idea del lavoro come attenzione alla vita delle persone di fronte al rischio concreto di licenziamenti. Creare lavoro e insieme al centro il diritto delle persone in una stagione di crisi. Importante impegno per le imprese, i giovani che sono una risorsa del futuro e le donne che ...

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI, IL SÌ A MARIO DRAGHI MANDA IN TILT LA SINISTRA: LA MOSSA DELLA LEGA FONDAMENTALE - Rinaldi_euro : Nicola Zingaretti, 'il peggior scenario possibile'. Salvini nel governo Draghi, il Pd perde il controllo: rovinosa… - fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Faremo di tutto per preservare unità Pd-M5s-Leu. Vero obiettivo di Renzi era distruggerla” - zazoomblog : Governo: Zingaretti Draghi guarda al presente e si prepara a costruire futuro - #Governo: #Zingaretti #Draghi… - Euro_comunica : Consultazioni: dichiarazioni Partito Democratico -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti

Così il segretario del Pd,, dopo le consultazioni. "I contenuti e la visione sono ...bene progressività e no a condoni La Lega? Restiamo "alternativi", ma sul perimetrovaluterà ...Il Pd non ha parlato con Mario Draghi dei rapporti con la Lega e con "gli altri partiti" che sosterranno il, lo ha detto il segretario democratico Nicolaparlando al termine del colloquio con il presidente del Consiglio incaricato, ribadendo che con Matteo Salvini non ci sarà comunque ...Il punto è verificare quale perimetro programmatico e parlamentare il governo dovrà avere, è la valutazione che deve fare Draghi ed è il cuore di questi colloqui». Così il segretario Pd Nicola ...Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo segnato come punto dell'agenda politica, non del programma di governo, quello delle riforme istituzionali che sono sempre più necessarie dopo il taglio del numero d ...