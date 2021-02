Governo Draghi, per salire sul carro dei vincitori ognuno farà ‘whatever it takes’ (Di martedì 9 febbraio 2021) di Armando Sassoli Il professor Mario Draghi, europeista convinto e keynesiano di scuola e metodo, è diventato più famoso di quello che già era per il suo “whatever it takes”, sposando peraltro la stessa filosofia di Tim Geithner, ex Ministro del Tesoro di Obama, con il quale Draghi ha condiviso il machiavellismo – maleodorante ma necessario – che il sistema creditizio, cioè le banche, e per certi versi le grandi compagnie di assicurazione, vanno salvate ad ogni costo e poi preservate con ogni mezzo, così da garantire liquidità al flusso monetario, senza il quale il sistema economico mondiale implode e ci disintegra tutti. E’ un po’ come dire che i soldi dati alle banche per sanare le loro malefatte sono necessari per consentire a noi poveri lavoratori mortali di poter continuare a comprare il latte. Duro da accettare, difficile da spiegare e capire, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) di Armando Sassoli Il professor Mario, europeista convinto e keynesiano di scuola e metodo, è diventato più famoso di quello che già era per il suo “whatever it takes”, sposando peraltro la stessa filosofia di Tim Geithner, ex Ministro del Tesoro di Obama, con il qualeha condiviso il machiavellismo – maleodorante ma necessario – che il sistema creditizio, cioè le banche, e per certi versi le grandi compagnie di assicurazione, vanno salvate ad ogni costo e poi preservate con ogni mezzo, così da garantire liquidità al flusso monetario, senza il quale il sistema economico mondiale implode e ci disintegra tutti. E’ un po’ come dire che i soldi dati alle banche per sanare le loro malefatte sono necessari per consentire a noi poveri lavoratori mortali di poter continuare a comprare il latte. Duro da accettare, difficile da spiegare e capire, ...

