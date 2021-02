Governo Draghi: incontro col M5s che pretende anche rassicurazioni, e poi deciderà via web (Di martedì 9 febbraio 2021) In questi stessi istanti, mentre ne stiamo parlando, la delegazione del M5S è a colloquio con il premier incaricato. Tuttavia, poco prima che la rappresentanza pentastellata entrasse, attraverso Facebook il M5s ha reso noto quelle che saranno le richieste da porre a Draghi: “Ascolteremo Draghi con attenzione e senza pregiudizi, cercando di raccogliere ogni elemento utile per formarci un’opinione chiara e consapevole, basata su cose concrete, che ci consenta di comprendere se davvero il MoVimento può prendere parte in modo incisivo a un nuovo Governo”. Attacca il comunicato. M5s: intanto, Draghi deve loro tutta una serie di ‘rassicurazioni’ Dunque, prosegue la nota, ”Al presidente Draghi, oltre ad esporre ulteriori temi che riteniamo essenziali per il bene del Paese, chiederemo quali ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 febbraio 2021) In questi stessi istanti, mentre ne stiamo parlando, la delegazione del M5S è a colloquio con il premier incaricato. Tuttavia, poco prima che la rappresentanza pentastellata entrasse, attraverso Facebook il M5s ha reso noto quelle che saranno le richieste da porre a: “Ascolteremocon attenzione e senza pregiudizi, cercando di raccogliere ogni elemento utile per formarci un’opinione chiara e consapevole, basata su cose concrete, che ci consenta di comprendere se davvero il MoVimento può prendere parte in modo incisivo a un nuovo”. Attacca il comunicato. M5s: intanto,deve loro tutta una serie di ‘’ Dunque, prosegue la nota, ”Al presidente, oltre ad esporre ulteriori temi che riteniamo essenziali per il bene del Paese, chiederemo quali ...

