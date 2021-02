Galli: “Io ministro Salute? Non sono adatto, so fare altre cose” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Se Mario Draghi dovesse chiamarmi per fare il ministro della Salute? Spero proprio che non lo faccia. Io non credo di essere particolarmente adatto, io so fare altre cose”. Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, docente all’università Statale del capoluogo lombardo, risponde così ad ‘Agorà’ sui Rai3 a chi gli chiede se sia disposto ad assumere un ruolo nel nuovo Governo che dovrà formarsi. “Soprattutto in sanità, c’è bisogno di non avere interruzioni di vario tipo – spiega l’esperto – Evviva la continuità”, aggiunge. “Lo dico con tutta franchezza e non è una valutazione di tipo politico, ma di tipo pratico”, precisa. In una situazione come questa serve “il massimo possibile di velocità ed efficienza”, che significa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) “Se Mario Draghi dovesse chiamarmi perildella? Spero proprio che non lo faccia. Io non credo di essere particolarmente, io so”. Massimo, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, docente all’università Statale del capoluogo lombardo, risponde così ad ‘Agorà’ sui Rai3 a chi gli chiede se sia disposto ad assumere un ruolo nel nuovo Governo che dovrà formarsi. “Soprattutto in sanità, c’è bisogno di non avere interruzioni di vario tipo – spiega l’esperto – Evviva la continuità”, aggiunge. “Lo dico con tutta franchezza e non è una valutazione di tipo politico, ma di tipo pratico”, precisa. In una situazione come questa serve “il massimo possibile di velocità ed efficienza”, che significa ...

Adnkronos : #Galli: 'Io #ministro Salute? Non sono adatto, so fare altre cose' - NicolaPorro : La ex montiana #Capua candidata a sostituire #Speranza. Il virologo #MassimoGalli non l'ha presa bene ?? - LuigiF97101292 : RT @Adnkronos: #Galli: 'Io #ministro Salute? Non sono adatto, so fare altre cose' - BinaryOptionEU : RT '#Galli: 'Io #ministro Salute? Non sono adatto, so fare altre cose' - Marilen97832318 : RT @Adnkronos: #Galli: 'Io #ministro Salute? Non sono adatto, so fare altre cose' -