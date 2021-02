Gagliardini | «Attenti alla Juventus Servirà un’Inter coraggiosa»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roberto, centrocampista nerazzurro, ha parlato a pochi minuti daInter di Coppa Italia. Le sue parole Ai microfoni di Inter TV, Robertoha parlato a pochi minuti dal match contro la. Le sue parole. INTER – «sicuramenteche lotterà su tutti i palloni e cercherà di mettere in difficoltà la Juve come abbiamo fatto in entrambe le due partite affrontate finora. Sarà sicuramente difficile, sappiamo come affrontarli, l'abbiamo preparata bene, sarà una battaglia in campo». JUVE ATTENDISTA – «Non penso, è una squadra d'esperienza, sa affrontare queste partite anche se nelle ultime due partite giocate siamo stati noi a gestire di più il pallino del gioco».