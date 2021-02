“Esco io, state tranquilli”. GF Vip, la confessione in piena notte: tutti gli altri vipponi senza parole. “Ecco perché succederà” (Di martedì 9 febbraio 2021) È successo un po’ di tutto ieri sera al termine della puntata del Grande Fratello Vip: tutti i concorrenti sono stati chiamati a fare la loro nomination. E stavolta sono finiti al ballottaggio Maria Teresa Ruta (per la ventitreesima volta), Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Nessuno sa cosa succederà, ma proprio la De Grenet non ha molti dubbi sul risultato della nomination. Difatti la donna, con estrema schiettezza, ha confidato agli altri concorrenti del GF Vip, tra cui Zenga, di essere sicura che ad uscire sarà lei: “Posso dirlo con tutta franchezza?”. E ancora: “Tra me e Andrea non ci sono problemi che Esco io…Ma è scontato…”. Andrea Zenga però è sembrato essere poco convinto, asserendo che alla fine le sorprese al GF Vip sarebbero sempre dietro l’angolo. A quel punto ha ripreso la parola Samantha De Grenet al ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) È successo un po’ di tutto ieri sera al termine della puntata del Grande Fratello Vip:i concorrenti sono stati chiamati a fare la loro nomination. E stavolta sono finiti al ballottaggio Maria Teresa Ruta (per la ventitreesima volta), Andrea Zenga e Samantha De Grenet. Nessuno sa cosa, ma proprio la De Grenet non ha molti dubbi sul risultato della nomination. Difatti la donna, con estrema schiettezza, ha confidato agliconcorrenti del GF Vip, tra cui Zenga, di essere sicura che ad uscire sarà lei: “Posso dirlo con tutta franchezza?”. E ancora: “Tra me e Andrea non ci sono problemi cheio…Ma è scontato…”. Andrea Zenga però è sembrato essere poco convinto, asserendo che alla fine le sorprese al GF Vip sarebbero sempre dietro l’angolo. A quel punto ha ripreso la parola Samantha De Grenet al ...

