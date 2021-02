“È una bugiarda”. GF Vip, Francesco Baccini irrompe nella casa e nega il flirt con Maria Teresa. Poi racconta un particolare pesantissimo (Di martedì 9 febbraio 2021) Al GFVip, Maria Teresa Ruta aveva millantato una storia con Francesco Baccini, ma il cantante si è presentato in diretta e l’ha smentita di brutto: “Ci siamo visti tre volte, una è questa, le altre due vent’anni fa. Ho sempre avuto molto riserbo sulla mia vita privata e invece ora mi fermano per sapere di questa cosa”. Dà una versione dei fatti completamente diversa: “Venti anni fa sono andato a vedere un musical dove Guenda suonava il piano, poi mi invitò a cena. Non mi sono posto alcun problema perché per me era la moglie di Amedeo Goria, era una cosa da Famiglia Cristiana e infatti alle alle 23.30 ero a casa, poi ci sono stati dei messaggi e null’altro”. Poi continua: “Non vidi Goria, ma mi facevo i ca**i miei, non era un mio problema se avevano litigato. Nel 2003 fui escluso dal Festival di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Al GFVip,Ruta aveva millantato una storia con, ma il cantante si è presentato in diretta e l’ha smentita di brutto: “Ci siamo visti tre volte, una è questa, le altre due vent’anni fa. Ho sempre avuto molto riserbo sulla mia vita privata e invece ora mi fermano per sapere di questa cosa”. Dà una versione dei fatti completamente diversa: “Venti anni fa sono andato a vedere un musical dove Guenda suonava il piano, poi mi invitò a cena. Non mi sono posto alcun problema perché per me era la moglie di Amedeo Goria, era una cosa da Famiglia Cristiana e infatti alle alle 23.30 ero a, poi ci sono stati dei messaggi e null’altro”. Poi continua: “Non vidi Goria, ma mi facevo i ca**i miei, non era un mio problema se avevano litigato. Nel 2003 fui escluso dal Festival di ...

