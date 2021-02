Decreto su spostamenti tra Regioni, il primo atto di Draghi. Poi nuovo Dpcm con le regole sul coronavirus (Di martedì 9 febbraio 2021) Prorogare o meno il divieto di spostamenti tra Regioni: dovrebbe essere questa la prima decisione che il nuovo governo guidato da Mario Draghi sarà chiamato a prendere. Il 15 febbraio scade infatti... Leggi su feedpress.me (Di martedì 9 febbraio 2021) Prorogare o meno il divieto ditra: dovrebbe essere questa la prima decisione che ilgoverno guidato da Mariosarà chiamato a prendere. Il 15 febbraio scade infatti...

