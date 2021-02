De Carlo porta la sua comicità in comunità (Di martedì 9 febbraio 2021) Quella di martedì 9 febbraio sarà una puntata speciale di The Roast of Italy. Il programma andrà in onda alle ore 22 su Comedy Central (canale 128 di Sky) e sarà disponibile anche in streaming su Now Tv. Francesco De Carlo trasmetterà il suo show da una comunità di recupero dove porterà la sua comicità per donare un sorriso a tutti coloro che ne fanno parte. Il conduttore romano coglierà anche l’occasione per dare degli insegnamenti – con tutto il tatto e la sensibilità che lo contraddistinguono – per organizzare una stand-up comedy. De Carlo si domanderà come riuscire a strappare un sorriso a chi solitamente non è incline alla risata, e soprattutto quali possono essere gli strumenti per riuscirci. Il comico capitolino tenterà di portare qualche momento di svago in un luogo in cui solitamente non ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 9 febbraio 2021) Quella di martedì 9 febbraio sarà una puntata speciale di The Roast of Italy. Il programma andrà in onda alle ore 22 su Comedy Central (canale 128 di Sky) e sarà disponibile anche in streaming su Now Tv. Francesco Detrasmetterà il suo show da unadi recupero dove porterà la suaper donare un sorriso a tutti coloro che ne fanno parte. Il conduttore romano coglierà anche l’occasione per dare degli insegnamenti – con tutto il tatto e la sensibilità che lo contraddistinguono – per organizzare una stand-up comedy. Desi domanderà come riuscire a strappare un sorriso a chi solitamente non è incline alla risata, e soprattutto quali possono essere gli strumenti per riuscirci. Il comico capitolino tenterà dire qualche momento di svago in un luogo in cui solitamente non ...

MoliPietro : De Carlo porta la sua comicità in comunità - LaDeny_ : Carlo porta a me a Miami! #uominiedonne - Carlo_A_Macc : RT @MarcoRizzoPC: “non abbiamo ancora avuto una convocazione”...#Landini si era presentato come il “campione” della sinistra. Ora porta il… - hhummohh : @teoxandra @stacce2021 @carlottero @mauro_big_pingu @nannierri @carlo_avossa @GrandePinguino @aralia_a… - Carlo_A_Macc : RT @TerreImpervie: La Schlein può dirvi che per voi non c'è spazio, ma se lo dite a lei vi porta a processo per 'omofofffia' -