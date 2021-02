Dayane ha seguito via streaming il funerale del fratello e rivela: “Ecco perché non mi ritiro” (Di martedì 9 febbraio 2021) Dayane Mello, nella notte fra il 2 ed il 3 febbraio, ha subìto un grave lutto dato che suo fratello minore, Lucas, è venuto a mancare in seguito ad un brutto incidente d’auto che ha visto la sua vettura scontrarsi frontalmente contro un tir, che viaggiava nella direzione opposta. Il Grande fratello Vip ha immediatamente avvertito Dayane Mello che ha avuto la possibilità di parlare con suo padre e suo fratello Juliano, ma – dopo un incontro con la psicologa e gli autori – la brasiliana ha deciso di non lasciare la Casa di Cinecittà. Come rivelato ai suoi compagni, infatti, qualora avesse deciso di andare in Brasile sarebbe dovuta stare due settimane in quarantena (prima di poter incontrare i suoi parenti) in seguito a delle norme in vigore in quel ... Leggi su biccy (Di martedì 9 febbraio 2021)Mello, nella notte fra il 2 ed il 3 febbraio, ha subìto un grave lutto dato che suominore, Lucas, è venuto a mancare inad un brutto incidente d’auto che ha visto la sua vettura scontrarsi frontalmente contro un tir, che viaggiava nella direzione opposta. Il GrandeVip ha immediatamente avvertitoMello che ha avuto la possibilità di parlare con suo padre e suoJuliano, ma – dopo un incontro con la psicologa e gli autori – la brasiliana ha deciso di non lasciare la Casa di Cinecittà. Cometo ai suoi compagni, infatti, qualora avesse deciso di andare in Brasile sarebbe dovuta stare due settimane in quarantena (prima di poter incontrare i suoi parenti) ina delle norme in vigore in quel ...

GualiniRosa : @Walima_ io non so se Rosalinda è gelosa perchè sinceramente fino a una settimana fa non ho mai seguito le rosmello… - pordios99 : @ladycapuleti Ma perché lo stanno facendo? Io ho seguito Dayane che ritorna in gioco ed ero affascinata - siscriveconlae : giulia non ha seguito il discorso e non ha capito che dayane preserva i più scarsi - HoUnNomeCorto : Comunque non ho seguito il salottino in piazzetta Morra perché totalmente ipnotizzata dal discorso di Dayane; consi… - and_c1 : @Serpont9 Almeno, una volta salvata Dayane, si sarebbero potuto concentrare su Rosalinda. Faccio parte del fandom i… -