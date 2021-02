Covid. Grazie a intesa presidenti delle due regioni studenti umbri torneranno a frequentare scuole in Toscana (Di martedì 9 febbraio 2021) Gli studenti umbri che sono iscritti alle scuole elementari, medie e superiori dei comuni di Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Anghiari e Monterchi potranno continuare a frequentarle, nonostante provengano da zone rosse comprese nel territorio della regione confinante. È questo l’esito dell’intesa stabilita tra il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e la sua collega umbra Donatella Tesei. Per rendere possibile la frequenza in presenza tutti gli studenti umbri sono invitati a sottoporsi, prima di fare ingresso a scuola, ad un tampone rapido che ne escluda la positività. “Siamo felici – afferma il presidente Giani – di aver trovato una soluzione che salvaguarda sia il loro diritto, che la loro salute e quella di tutti. Sarà il Sistema sanitario regionale ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 9 febbraio 2021) Gliche sono iscritti alleelementari, medie e superiori dei comuni di Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Anghiari e Monterchi potranno continuare a frequentarle, nonostante provengano da zone rosse comprese nel territorio della regione confinante. È questo l’esito dell’stabilita tra il presidente della Regione, Eugenio Giani e la sua collega umbra Donatella Tesei. Per rendere possibile la frequenza in presenza tutti glisono invitati a sottoporsi, prima di fare ingresso a scuola, ad un tampone rapido che ne escluda la positività. “Siamo felici – afferma il presidente Giani – di aver trovato una soluzione che salvaguarda sia il loro diritto, che la loro salute e quella di tutti. Sarà il Sistema sanitario regionale ...

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 2 (grazie a @milomatte) VAF (valutazione a freddo) su un anno… - Open_gol : 40 mq per ospitare 20 persone un bagno per 18 operatori sanitari Non esattamente il massimo in tempi di pandemia - felixlobianco98 : RT @robersperanza: Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono stati i… - gditom : @cribart @MarikaSurace @CostanzaRdO e i tre che cito non avevano avuto (grazie al cielo) i problemi di Berlusconi,… -