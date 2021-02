Covid, ci vorrebbe un vaccino (Di martedì 9 febbraio 2021) Sul Covid non c'è da scherzare, ma ironizzare - al contrario - è una cosa seria. Lo scrittore e giornalista Giacomo Papi lo fa egregiamente in Happydemia, edito da Feltrinelli, a cui aggiunge un bonus track sul tema del vaccino per il Prologo di GQ in edicola dedicato alla paura. L'ombra nera del Covid emerge indirettamente in questo romanzo satirico che descrive un mondo ipotetico, annichilito da una misteriosa e annosa epidemia molto simile a quella che conosciamo. Trama: Michele, 19 anni, dopo la morte del padre a causa della prima ondata epidemica (la madre è fuggita in Veneto con un rappresentante di Amuchina) vive insieme al nonno Attilio. Con il lockdown della seconda ondata decide di abbandonare l’università per diventare rider di Happydemia, la più grande «multinazionale di psychodelivery», con un esercito di rider che ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Sulnon c'è da scherzare, ma ironizzare - al contrario - è una cosa seria. Lo scrittore e giornalista Giacomo Papi lo fa egregiamente in Happydemia, edito da Feltrinelli, a cui aggiunge un bonus track sul tema delper il Prologo di GQ in edicola dedicato alla paura. L'ombra nera delemerge indirettamente in questo romanzo satirico che descrive un mondo ipotetico, annichilito da una misteriosa e annosa epidemia molto simile a quella che conosciamo. Trama: Michele, 19 anni, dopo la morte del padre a causa della prima ondata epidemica (la madre è fuggita in Veneto con un rappresentante di Amuchina) vive insieme al nonno Attilio. Con il lockdown della seconda ondata decide di abbandonare l’università per diventare rider di Happydemia, la più grande «multinazionale di psychodelivery», con un esercito di rider che ...

