Covid-19: nuove prove nel contagio iniziato dai pipistrelli? (Di martedì 9 febbraio 2021) Le origini del Covid-19, dopo un po’ di mesi, erano state accantonate. O, almeno, questo sembrava essere successo. I ricercatori, però, hanno scoperto un virus molto simile alla Sars-Cov-2 nei pipistrelli in un santuario della fauna selvatica nella Thailandia orientale. I ricercatori prevedono che i coronavirus correlati potrebbero essere presenti nei pipistrelli in molte nazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’origine del coronavirus nell’uomo resterà un mistero? 5 trattamenti contro il Coronavirus in fase di sviluppo Obesità fattore di rischio di morte per Coronavirus Focolaio a Pechino da Covid-19 iniziato un mese prima Gruppi sanguigni e Covid-19: quali sono i più a rischio ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Le origini del-19, dopo un po’ di mesi, erano state accantonate. O, almeno, questo sembrava essere successo. I ricercatori, però, hanno scoperto un virus molto simile alla Sars-Cov-2 neiin un santuario della fauna selvatica nella Thailandia orientale. I ricercatori prevedono che i coronavirus correlati potrebbero essere presenti neiin molte nazioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’origine del coronavirus nell’uomo resterà un mistero? 5 trattamenti contro il Coronavirus in fase di sviluppo Obesità fattore di rischio di morte per Coronavirus Focolaio a Pechino da-19un mese prima Gruppi sanguigni e-19: quali sono i più a rischio ...

TgrSicilia : Nuove imprese siciliane in periodo di Covid. L'avventura dolce di Marzia - TGR Sicilia - RaiNews : 'I dati provenienti dal Sudafrica indicano che la variante presente in quel Paese sta causando un alto tasso di sec… - MediasetTgcom24 : Ristoranti aperti la sera in zona gialla e a pranzo in zona arancione: il Cts indica le nuove direttive #covid… - DamatoRicardo : RT @Black300Joe: No alla PATRIMONIALE e no a nuove tasse. Lo STATO non può pretendere di essere pagato in una crisi economica causata da… - webmagazine24 : Covid-19: nuove prove nel contagio iniziato dai pipistrelli? -