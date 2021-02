Coronavirus | in Lombardia 55 decessi in 24 ore Aumentano i ricoveri

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il bollettino del 9 febbraio Sono +1.625 i nuovi casi diin. In aumento rispetto a ieri, quando ne erano stati conteggiati 895. Nelle ultime 24 ore si registrano +55mentre ieri non erano state segnalate 51 vittime. Il totale è di 27.559dall’inizio della pandemia. Le persone ricoverate con sintomi, oggi 9 febbraio, sono 3.553. Sono poi 363 i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di questi 27 hanno fatto il loro ingresso nella giornata di oggi. Il totale dei guariti e dei dimessi raggiunge quota 477.407. In 43.123 stanno seguendo il regime di isolamento domiciliare. I dati arrivano a fronte di 29.479 tamponi effettuati nell’ultima giornata, per un totale di 5.923.079 test eseguiti dall’inizio della pandemia. February 9, 2021 Le province Ecco i casi di ...

Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi alregistrati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 7.al Cts in merito al piano della, ...La Regione con più nuovi casi è la(4.402), seguita da Campania (1.274), Emilia Romagna (977), Lazio (847), Sicilia (744) e Veneto (701).Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 228.198 casi di positività, 1.273 in più rispetto a ieri, su un totale di 10.990 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Nu ...Il report di martedì 9 febbraio fornito dalla Regione. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 905 e le persone in terapia intensiva sono 363 ; una in più di ieri. Sono 29.479 i tamponi effettuati per un ...