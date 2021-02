Concorso straordinario, c’è il via libera del CTS: si riparte da lunedì 15 febbraio (Di martedì 9 febbraio 2021) Può ripartire il Concorso straordinario per l'immissione in ruolo dei docenti che abbiano insegnato almeno tre anni. Il via libera è arrivato dal Comitato tecnico scientifico al termine della riunione di oggi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 febbraio 2021) Può ripartire ilper l'immissione in ruolo dei docenti che abbiano insegnato almeno tre anni. Il viaè arrivato dal Comitato tecnico scientifico al termine della riunione di oggi. L'articolo .

