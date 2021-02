Come Conte ha provato a scalare la leadership del M5S (Di martedì 9 febbraio 2021) Cosa vuole fare Giuseppe Conte? Secondo quanto racconta oggi Annalisa Cuzzocrea su Repubblica l’ex presidente del Consiglio avrebbe provato, senza successo, a rimandare il voto su Rousseau che si terrà giovedì per ratificare il trasferimento delle “funzioni oggi attribuite al Capo politico ad un organo collegiale, che combini rapidità ed efficienza nell’azione politica”, Come deciso durante gli Stati Generali del M5S. Un modo per tentare la scalata al Movimento? «Beppe, ma sei sicuro che abbia senso votare adesso per il nuovo organo collegiale? Non è meglio aspettare?», ha chiesto Conte a Grillo sabato scorso, quando i due si sono ritrovati faccia a faccia e il Garante continuava a dirgli: «Tocca a te, ti aiuto io». Il fondatore M5S gli ha assicurato il suo sostegno, sarà più presente – sarà di nuovo qui questa ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Cosa vuole fare Giuseppe? Secondo quanto racconta oggi Annalisa Cuzzocrea su Repubblica l’ex presidente del Consiglio avrebbe, senza successo, a rimandare il voto su Rousseau che si terrà giovedì per ratificare il trasferimento delle “funzioni oggi attribuite al Capo politico ad un organo collegiale, che combini rapidità ed efficienza nell’azione politica”,deciso durante gli Stati Generali del M5S. Un modo per tentare la scalata al Movimento? «Beppe, ma sei sicuro che abbia senso votare adesso per il nuovo organo collegiale? Non è meglio aspettare?», ha chiestoa Grillo sabato scorso, quando i due si sono ritrovati faccia a faccia e il Garante continuava a dirgli: «Tocca a te, ti aiuto io». Il fondatore M5S gli ha assicurato il suo sostegno, sarà più presente – sarà di nuovo qui questa ...

