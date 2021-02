Cagliari, incidente mortale sulla SS 195 (Di martedì 9 febbraio 2021) sulla SS 195, tra Cagliari e Macchiareddu è avvenuto un devastante frontale tra due automobili. Grave incidente sulla Statale 195, tra Cagliari e Macchiareddu Questa mattina, 9 febbraio 2021, sull’SS 195, alle porte di Cagliari è avvenuto un terribile incidente. Due auto sono rimaste coinvolte in un frontale nel tratto a due corsie tra Cagliari e Macchiareddu. Un uomo è rimasto vittima del violento impatto, l’altro è arrivato in codice rosso in ospedale. Le ambulanze del 118 e la polizia municipale si sono precipitate per prestare soccorso. La viabilità della strada statale non risulta ancora ripristinata regolarmente. La notizia è ancora in aggiornamento. Chiara Bigiotti L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021)SS 195, trae Macchiareddu è avvenuto un devastante frontale tra due automobili. GraveStatale 195, trae Macchiareddu Questa mattina, 9 febbraio 2021, sull’SS 195, alle porte diè avvenuto un terribile. Due auto sono rimaste coinvolte in un frontale nel tratto a due corsie trae Macchiareddu. Un uomo è rimasto vittima del violento impatto, l’altro è arrivato in codice rosso in ospedale. Le ambulanze del 118 e la polizia municipale si sono precipitate per prestare soccorso. La viabilità della strada statale non risulta ancora ripristinata regolarmente. La notizia è ancora in aggiornamento. Chiara Bigiotti L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

